"Укренерго" розповіло, що відбувається в енергосистемі, а також про те, чи варто очікувати відключень 14 січня 2025 року.

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила в застосунку "Київ Цифровий", що вимкнення світла для побутових споживачів і бізнесу у вівторок, 14 січня 2025 року, не очікуються.

Ситуація в енергосистемі продовжує залишатися складною, але такою, щоб не вводити відключення електроенергії.

"Електроенергії достатньо, тож завтра відключень не планується. Щоб допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 та з 06:00 до 11:00", - йдеться в "Києві Цифровому".

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При цьому, в Telegram, "Укренерго" повідомило, що в понеділок, 13 січня, споживання електроенергії було на 7,6% вищим, ніж у п'ятницю, 10 числа (станом на 9:30).

"Причина такого відчутного зростання - суттєве зниження температури на всій території України", - йдеться в публікації.

Там підкреслили, що енергосистема України продовжує відновлюватися після масованих ракетних атак Росії - відновлювальні роботи досі тривають.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що 2024 рік став для української енергосистеми найважчим, порівняно з двома іншими роками в період повномасштабної війни. Якщо раніше Росія починала обстріл критичної інфраструктури восени, то торік вона атакувала енергосистему вже в березні та продовжувала це робити протягом усього року.

Крім того, Словаччина продовжить постачати Україні електроенергію, навіть незважаючи на погрози словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Словацька компанія SEPS забезпечує транскордонне передавання електроенергії через усі ділянки в стандартному режимі.

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