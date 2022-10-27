Стабілізаційні відключення почалися з 5:38 27 жовтня

Жителів Києва та області попередили про стабілізаційні відключення електрики 27 жовтня. Всіх споживачів знову поділили на три групи.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

"За розпорядженням НЕК Укренерго, в Києві з 5:38 27 жовтня відбуватимуться стабілізаційні відключення світла", - йдеться в повідомленні.

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Адреси та графік стабілізаційних відключень опубліковані на сайті ДТЕК Київський електромережі. Всіх споживачів розділили на три групи.

"Кожна група буде відключатися в певний проміжок часу, поки буде діяти розпорядження НЕК Укренерго на проведення стабілізаційних відключень. Щоб зрозуміти, в який час протягом доби у вас можливе відключення електроенергії – вкажіть свою адресу і отримаєте графік можливих відключень протягом дня і тижня", - пояснили енергетики.

Також стабілізаційні відключення світла почалися з 5: 38 в Київській області.

Атака на енергосистему України - що відомо

10 жовтня Російська Федерація завдала масованого удару по об'єктам критичної інфраструктури у ряді областей. У зв'язку з цим українців закликали обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 22:00.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, пошкодження отримали 30% енергетичної інфраструктури України. 11 жовтня в Києві та області почали відключати світло із-за дефіциту електроенергії.

Ракетний удари по об'єктах критичної інфраструктури продовжилися. До 18 жовтня 408 об'єктів потрапили під удар росіян.

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