Знеструмлені 16 населених пунктів на Львівщині, Запорізькій та Донецьких областях.

Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено з десяток населених пунктів у п'яти областях. Є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України, у Запорізькій області внаслідок артобстрілів знеструмлено 8 населених пунктів, 4,7 тис. споживачів залишилися без світла. В Донецькій області через обстріл знеструмлено 7 населених пунктів, без світла залишилися 10,2 тис. споживачів.

"Уночі ворог завдав чергового масованого ракетно-дронового удару по всій території країни. Є пошкодження енергетичної інфраструктури. Зокрема, на Львівщині через падіння уламків ударного БпЛА частково знеструмлено 1 населений пункт", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Також через обстріли є відключення світла в Миколаївській та Дніпропетровській області. На Харківщині під обстріл під час виконання робіт потрапила бригада енергетиків. Крім цього зазначають, що у прифронтових та прикордонних територіях з РФ триває терор.

Триває ремонтна кампанія у межах підготовки до нового опалювального сезону. Планово ремонтуються як об'єкти генерації, так і мережева інфраструктура. Обмеження для побутових споживачів не застосовуються. Енергетична система працює стабільно.

Ворожі удари по енергоструктурі України

З жовтня 2022 року по квітень 2023 року росіяни запустили понад 820 крилатих балістичних ракет по Україні, намагаючись знищити енергосистему України.

В ніч з 17 на 18 травня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак з різних напрямків. Були влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури, понад 20 населених пунктів залишилися без світла.

Станом на 18 травня "Укренерго" просило українців економити електроенергію, особливо у вечірні години. Повідомлялося, що Україна знову почала імпортувати електроенергію з Європи у денні години, щоб не допустити дефіциту і відключень споживачів.

Вас також можуть зацікавити новини: