Наголошується, що через постійні обстріли на Донеччині, Харківщині та Херсонщині зберігається непроста ситуація з електрозабезпеченням.

Дефіцит потужності в енергосистемі України все ще значний, всім обленерго надали ліміти споживання електроенергії, їх перевищено в кількох регіонах, через що застосували аварійні відключення.

"Дефіцит потужності в енергосистемі все ще значний. Його причина - як і суттєві пошкодження об’єктів генерації, так й енергетичної інфраструктури в результаті восьми хвиль російських ракетних атак: частково пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, окупована Запорізька АЕС не видає електроенергію в мережу", - заявили в НЕК "Укренерго".

У компанії зазначають, що всім обленерго надані ліміти споживання електроенергії. В кількох областях їх перевищено, що змусило вже застосувати режим аварійних відключень. Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендують стежити за повідомленнями місцевих обленерго.

Відео дня

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають по всій Україні в високовольтних та розподільчих мережах, і на електростанціях. Втім, погодні умови (обледеніння проводів, дощ зі снігом) негативно впливають на стан високовольтних та розподільчих мереж та ускладнюють ремонтні роботи", - пояснили в "Укренерго".

Підкреслюється, що через постійні обстріли енергетичної інфраструктури на Донеччині, Харківщині та Херсонщині в цих регіонах зберігається непроста ситуація з забезпеченням електропостачання. Ворог майже щодня з моменту масованої ракетної атаки 5 грудня обстрілює артилерією мережі та електростанції на сході та півдні України.

Відключення світла в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по об’єктах критичної інфраструктури України. Сили протиповітряної оборони збили 61 із понад 70 ворожих ракет.

Це вже восьма масштабна атака на енергооб’єкти України з жовтня.

6 грудня міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що під час ворожої масованої атаки 5 грудня російські ракети влучили як в об’єкти генерації, так і в підстанції. Найскладніша ситуація з енергопостачанням спостерігається у Київській, Вінницькій і Одеській областях.

Як писав УНІАН, сьогодні, 9 грудня, також екстрені відключення світла будуть застосовуватись у Дніпропетровській, Київській, Одеській областях та м. Києві.

Вас також можуть зацікавити новини: