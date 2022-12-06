Ремонтні бригади підключають електроживлення резервними схемами, де є така можливість.

Енергетична система України після масованої ракетної атаки росіян 5 грудня поступово відновлюється.

Як розповіли в "Укренерго", внаслідок вчорашньої ракетної атаки найбільше постраждали Одеська та Київська області.

"Через пошкодження деяких електростанцій та частини електромереж в енергосистемі країни знизилось виробництво електроенергії, і для збереження балансу в енергосистемі в усіх регіонах України було тимчасово застосовано аварійні відключення споживачів", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

В компанії зазначили, що ремонтні бригади підключають електроживлення резервними схемами, де є така можливість. Зокрема, на цей час на більшій території Одеської області електропостачання об'єктів критичної інфраструктури вже відновлено.

"На відновлення обсягів виробництва електроенергії до рівня, який був до ракетної атаки 5 грудня, потрібно ще кілька діб", - повідомили в "Укренерго".

В компанії також додали, що в регіонах, де перевищуються ліміти споживання електроенергії, застосовується режим аварійних відключень.

Ракетний удар по Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 5 грудня, Росія завдала вже восьмий з початку жовтня масований ракетний удар по Україні. Сили протиповітряної оборони України збили більше 60 із 70 запущених ракет.

В "Укренерго" підтвердили влучання в об'єкти енергетики, у зв'язку з чим відбулися аварійні відключення світла. Зокрема, в Одесі зникли світло і вода. Також проблеми зі світлом спостерігалися у Кривому Розі, Миколаївській і Київській областях, Житомирі та в інших регіонах.

Міністр енергетики України Герман Галущенко 6 грудня зазначив, що російські ракети влучили як в об’єкти генерації, так і в підстанції, найскладніша ситуація в Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Також повідомлялося, що після ракетної атаки проблеми з енергопостачанням почалися в Молдові. Жителів цієї країни попередджали про можливі відключення.

Вас також можуть зацікавити новини: