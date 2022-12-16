За його словами, малі та середні українські підприємці вже імпортували 500 тисяч малопотужних генераторів.

Для проходження зимового періоду Україні потрібно ще близько 17 тисяч великих та промислових генераторних установок.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Малі та середні українські підприємці вже імпортували 500 тисяч малопотужних генераторів. Але для проходження зими нам потрібно ще близько 17 тисяч великих та промислових генераторних установок. Сподіваємося частину цих потреб закрити за допомогою наших партнерів", - сказав він.

Ракетна атака по Україні 16 грудня 2022

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 грудня,російські війська здійснили дев'яту масштабну ракетну атаку по енергетичній інфраструктурі України.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок ракетної атаки росіян пошкоджено близько дев'яти об'єктів генерації.

НЕК "Укренерго" повідомила, що після ракетних атак росіян енергосистема працює збалансовано, проте відновлення електропостачання може зайняти більше часу.

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