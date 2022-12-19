Рівень доступу до інтернету у Києві впав на половину.

Енергетична інфраструктура Києва була серйозно пошкоджена внаслідок останніх ракетних ударів та обстрілів з використанням дронів-камікадзе.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час відкриття головної ялинки. За його словами дефіцит електроенергії у столиці збільшився до 50%.

"Внаслідок атак, які були сьогодні вранці, деякі з дронів пошкодили енергосистему міста Києва та області. У зв'язку з цим ми спостерігаємо збільшення дефіциту електроенергії до 50%", - зазначив мер Києва.

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За даними сервісу NetBlocks, рівень доступу до інтернету у Києві впав на половину. Зараз він становить 50%. Схожі показники в українській столиці фіксували 16 грудня.

Атака по інфраструктурі

У понеділок, 19 грудня Київ, та область були атаковані іранськими дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у Шевченківському та Солом'янському районах.

Над столицею вдалося збити 15 з понад 20 ворожих БПЛА. Попри це постраждав об'єкт інфраструктури. Через це частина Києва і три райони Київської області залишились без світла.

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