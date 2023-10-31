Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Міністерство енергетики спростувало інформацію про те, що у листопаді будуть застосовуватись графіки обмежень споживання електроенергії, яку розповсюджував один з народних депутатів України. Про це повідомила прес-служба відомства.

"Наразі обмеження побутових споживачів не передбачається в жодному з регіонів України. Звертаємо вашу увагу на те, що інформація про нібито відключення є частиною інформаційної війни з боку країни-терориста росії. Із закінченням минулого ОЗП цю інформацію намагались поширювати різні псевдоексперти. Проте відключень не відбулося ані в березні, ані у жовтні", - наголосили в Міненерго.

Як повідомляється, електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Також цієї зими працюватимуть усі блоки атомних електростанцій, що розташовані на підконтрольній території України.

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Крім того, зазначили в міністерстві, наразі у резерві перебувають додаткові потужності, які будуть запущені в роботу у разі збільшення споживання та потреб в електроенергії.

Також у відомстві підкреслили, що відключення можливі виключно у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання.

Блекаути в Україні - які є загрози

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов наголошував, що окупанти готуються бити по енергетичній інфраструктурі України, аби занурити країну в блекаут і холод. Він зауважив, що українські військові чудово це усвідомлюють. Крім того, Юсов додав, що Україна відповідатиме на атаки окупантів.

За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, ситуація з електропостачанням в Україні сильно залежить від обстрілів. У разі масштабних атак, внаслідок яких будуть пошкоджені великі енергообʼєкти, є ризики виникнення нових блекаутів.

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