Мешканці восьми регіонів залишилися без світла після нічної атаки РФ: де виникли проблеми

Споживачів просять ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години.

Унаслідок нічної атаки Російськох Федерації частина споживачів у восьми областях України залишилася без електроенергії.

Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

Через негоду без електропостачання залишається понад 600 населених пунктів у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

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В Міненерго наголосили, що застосування обмежень сьогодні не прогнозується. При цьому у відомстві попросили споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години - з 10:00 до 22:00.

Атаки РФ по обʼєктах енергетики України - останні новини

Вночі 22 вересня росіяни атакували балістичними ракетами об’єкт нафтогазового комплексу в Полтавській області. Цей удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливило відновлення та функціонування об'єкта.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомляв, що Росія може цілеспрямовано атакувати не лише теплоелектроцентралі (ТЕЦ), а й котельні Києва.

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