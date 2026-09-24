Мешканці восьми регіонів залишилися без світла після нічної атаки РФ: де виникли проблеми

Унаслідок нічної атаки Російськох Федерації частина споживачів у восьми областях України залишилася без електроенергії.
Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях.
Через негоду без електропостачання залишається понад 600 населених пунктів у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
В Міненерго наголосили, що застосування обмежень сьогодні не прогнозується. При цьому у відомстві попросили споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години - з 10:00 до 22:00.
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