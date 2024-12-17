"Укренерго" поділилося інформацією про ситуацію з енергосистемою та відключення світла 18 грудня 2024 року.

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, що для українців повертаються відключення світла. У середу, 18 грудня 2024 року, для побутових споживачів відключення діятимуть з 07:00 до 20:00. Обсяг споживання - пів черги.

"Ремонтні роботи на енергооб'єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", - йдеться в повідомленні Telegram.

При цьому в компанії підкреслюють, що ситуація протягом доби може змінитися. Це стосується як часу застосування відключень, так і обсягу обмежень.

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