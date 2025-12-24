Ситуація зі світлом покращиться лише за однієї умови: в Yasno пояснили стан справ

На післявоєнне відновлення енергетики підуть роки.

Проблеми в енергетиці продовжуватимуться, доки не припиняться російські обстріли. У випадку ж їх припинення ситуація покращиться досить швидко, а відновлення окремих об’єктів триватиме від кількох тижнів до кількох місяців.

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко в інтерв’ю "Українській правді" пояснив, що наразі через обстріли в енергетиці є дві великі проблеми: побита генерація, коли не вистачає виробленої електроенергії, та неможливість її доставки.

"Якщо генерація в одному місці, електроенергія через трансформаторні вузли доставляється до споживача. І коли побиті ті чи інші трансформаторні вузли та дроти, навіть за наявності генерації неможливо доставити електроенергію", - сказав Коваленко.

За його словами, в Україні наразі поєднані обидві проблеми, адже ворог б’є і по генерації, і по розподільчих мережах.

"Коли ми переходимо на прогноз, я не володію інформацією, наскільки той чи інший об’єкт пошкоджено. Якщо це великий генераційний об’єкт, то це можуть бути і місяці, якщо не сильно пошкоджений трансформатор, то це тижні. Але в будь-якому разі, якщо припиняться обстріли, відносно швидко ситуація буде покращуватися", - сказав гендиректор Yasno.

Що стосується майбутнього післявоєнного відновлення енергетики, Коваленко зазначив, що відновлення не буде лінійним, адже енергосистема під ударом четвертий рік, і українці переживають перший такий досвід.

"Вона побита і її продовжують бити, і це викликає гарні процеси через погані причини – наприклад, розвиток зеленої генерації, що набуло широких масштабів. Тому відновлення енергетики піде нелінійним шляхом, але на це підуть роки", - зауважив він.

Удари Росії по енергетиці України – останні новини

В ніч на 24 грудня Росія вчергове атакувала українську енергосистему, частково залишивши без електрики споживачів п’яти областей - на ранок зафіксовані нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях.

Росія змінила стратегію атак на енергосистему України, зрозумівши, що не зможе занурити усю країну в темряву. За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, окрім атак на підстанції, країна-агресорка почала атакувати енергетичні об’єкти обленерго у конкретних регіонах, особливо тих, що знаходяться поблизу лінії фронту, сподіваючись посіяти розбрат.

