Спека випробовує енергосистему: українців закликали підготуватися та зарядити павербанки

Найближчими днями українська енергосистема працюватиме в дуже напруженому режимі.

Через аномальну спеку в Україні різко зросло споживання електроенергії, що створює додаткове навантаження на енергосистему. На цьому тлі українцям радять завчасно зарядити павербанки та інші гаджети, написав генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook.

"Європа, а разом із нею і Україна, увійшли у період аномальної спеки. Для енергетики це означає одне - різке зростання споживання. У Києві кожні додаткові +3°C зараз додають близько 100 МВт навантаження на систему", - повідомив гендиректор Yasno.

За його словами, додаткове навантаження створюють не лише домашні кондиціонери. Значну кількість електроенергії також споживають потужні системи кондиціонування в офісах, магазинах, торгових центрах і на підприємствах.

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Водночас Коваленко наголосив, що проблема полягає не лише у збільшенні споживання. Високі температури створюють додаткові ризики для енергетичного обладнання, яке вже понад чотири роки працює в умовах повномасштабної війни та пережило численні російські атаки.

"Після зимових обстрілів енергетикам вдалося стабілізувати систему і повернути в роботу значну частину пошкодженого обладнання. Але зараз якраз триває активний сезон ремонтів і відновлення. Частина інфраструктури перебуває в ремонтах, частина працює буквально на межі своїх можливостей", - зазначив Коваленко.

За його словами, найближчими днями українська енергосистема працюватиме в дуже напруженому режимі.

"Сподіваюся, нам вдасться пройти цей період без суттєвих обмежень. Але, як і завжди під час війни, варто бути готовими до різних сценаріїв. Павербанк, заряджені гаджети і трохи уваги до повідомлень енергетиків точно не будуть зайвими", - додав гендиректор Yasno.

Відключення світла в Україні – останні новини

25 червня в Києві на лівому березі було запроваджено екстрені відключення світла. В "Укренерго" тоді повідомили, що причиною знеструмлень було технологічне порушення на одному з енергооб’єктів. Тому у частині районів Києва були застосовані аварійні відключення для всіх категорій споживачів.

Раніше, 22 червня, мешканці окремих районів Києва повідомляли про відключення електроенергії. Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв тоді заявив, що фактично в Україні вже розпочався сезон літніх відключень світла через надмірне використання кондиціонерів.

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