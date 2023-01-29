На даний час споживання електроенергії залишається на тому ж рівні, що й було в суботу.

Дефіцит в енергетичній системі України незмінно залишається значним.

"Споживання електроенергії: на тому ж рівні, що й в суботу. Дефіцит в енергосистемі все ще є значним", - йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго".

При цьому, як зазначається, триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня.

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"В Одеській області продовжують діяти аварійні відключення. Триває відновлення планової схеми живлення регіону", - додали в компанії.

Ракетні удари по Україні та вимкнення світла - що відомо

З жовтня 2022 року російські окупанти активно знщують українську енергетичну систему, що призвело до аварійних та планових відключень світла.

Один з ракетних ударів стався 26 січня 2023 року, коли Росія здійснила масовану повітряну атаку по території України. Загарбники били дронами і ракетами, були зафіксовані ураження в 11 областях.

Внаслідок ворожої атаки в Україні загинули 11 мирних жителів, ще 11 поранені.

28 січня в "Укренерго" повідомили, що споживання електроенергії на вихідних в Україні дещо зменшилося, але дефіцит в енергосистемі залишається значним.

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