Ситуація зі світлом у столиці досі складна.

Ситуація зі світлом у Києві після ранкової повітряної атаки російських окупантів стабілізована.

Столиця повертається до графіків відключень, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Проте ситуація досі складна, зауважує місцева влада. Енергетики закликають не вмикати одночасно потужні електроприлади.

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Масований удар по Києву 26 січня – що відомо

Сьогодні, 26 січня, російські війська випустили по Україні 55 ракет. Вибухи, зокрема, прогриміли й у Києві. 47 російських ракет вдалося збити силам ППО, 20 – над столицею.

У Київській області внаслідок атаки РФ пошкоджено п'ять житлових будинків та ще сім об’єктів та споруд. Постраждало також понад 40 автомобілів.

Київська влада уточнила, що область сьогодні зазнала "комбінованого удару" - ракетами і дронами. Іранські БПЛА ворог застосує і для того, щоб виявляти й виснажувати сили протиповітряної оборони.

"Укренерго" підтвердило влучання в енергооб’єкти у кількох регіонах, у тому числі й у Києві.

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