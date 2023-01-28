Найскладніша ситуація в Одеській області, через значні пошкодження відновлення планової схеми живлення регіону потребує більше часу, ніж раніше.

Споживання електроенергії на вихідних в Україні дещо зменшилося. Але дефіцит в енергосистемі залишається значним через невеликий обсяг зменшення.

Про це повідомляє "Укренерго". У компанії нагадали, що внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа.

Зокрема, атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі.

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"Втім енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання", - пояснили в "Укренерго".

Наразі до всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби.

Зазначається, що зараз триває відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня.

Найскладніша ситуація в Одеській області, через значні пошкодження відновлення планової схеми живлення регіону потребує більше часу, ніж раніше.

"Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше", - сказано у повідомленні.

Ситуація в енергетиці - що відомо

Як повідомляв УНІАН, енергосистема України пережила вже 13 масованих ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб'єктах.

Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі та знаходяться під контролем ворога. Зокрема, це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

На тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Після останньої масованої атаки 26 січня міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що було влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури, через що вводилися аварійні відключення.

Згодом в компанії "Укренерго" зазначили, що в результаті атаки ракетами і дронами 26 січня пошкоджено енергетичне обладнання у кількох регіонах, у Дніпровському регіоні знищено основне високовольтне обладнання. А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в результаті ракетної атаки російські військові влучили в електричні підстанції, проте ситуація в енергосистемі залишається контрольованою.

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