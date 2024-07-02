Нардеп заявив, що нібито бойлери в Києві споживають третину генерації одного атомного блоку.

Жителів Києва закликали використовувати гарячу воду централізованої подачі. Таке рішення нібито допоможе економити електроенергію в умовах дефіциту.

"У Києві офіційно 190 тисяч бойлерів, які нагрівають воду, і вони споживають 300 МВт електроенергії - це третина роботи атомного блоку, - заявив народний депутат від "Слуги народу" Олег Семінський.

За його словами, киянам краще користуватися централізованою теплою водою, тому що її виробництво набагато дешевше.

Дефіцит електроенергії в Україні - останні новини

Через російські обстріли в Україні знищено безліч об'єктів генерації та передачі, що призвело до дефіциту в системі та відключень світла. З 24 червня встановили рівномірні ліміти споживання між областями.

При цьому генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявив, що в Києві можуть відключати світло в "сірих зонах" графіків.

Зі свого боку заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук зазначила, що фахівці проводять технічне обслуговування всіх доступних енергетичних і генерувальних потужностей, щоб без особливих проблем пройти осінньо-зимовий період.

Варто зазначити, що енергетики раніше давали поради, як економити на платіжках за світло з бойлером.

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