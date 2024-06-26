Світлана Гринчук зазначила, що росіяни дуже добре знають, які саме об'єкти треба атакувати.

Після останніх російських ударів по енергосистемі в Україні зберігається дефіцит електроенергії. Ситуація з відключеннями світла стане кращою, коли будуть завершені ремонтні роботи на постраждалих об'єктах.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук зазначила, що фахівці проводять технічне обслуговування всіх доступних енергетичних і генерувальних потужностей, щоб без особливих проблем пройти осінньо-зимовий період.

"Зараз нам усім дуже складно терпіти відключення, але ми всі маємо розуміти, що взимку буде набагато гірше. Тому ми намагаємося зараз зробити все можливе, щоб доступні потужності, і ті, які ми відновлюємо після пошкоджень, безперебійно працювали протягом осінньо-зимового періоду", - заявила чиновниця в ефірі телемарафону.

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Водночас вона заявила, що ситуація зі світлом стане кращою, коли проведуть техобслуговування і завершаться ремонти, насамперед на атомних блоках, які забезпечують понад половину покриття потреб.

"Після суботніх атак продовжуємо відновлення, тож справді дефіцит через спекотну погоду трохи збільшився в ці дні. Однак, думаю, що скоро ситуація покращиться, якщо не буде додаткових обстрілів", - зазначила Гринчук.

За її словами, росіяни дуже добре знають, які саме об'єкти треба атакувати, щоб завдати максимальної шкоди енергетичній системі. Також Гринчук зазначила, що система цілісна і "ми робимо все, щоб у наступні місяці у нас було набагато більше електроенергії".

Відключення світла - останні новини

В Україні з 24 червня встановлять рівномірні ліміти споживання між областями. Таким чином обсяг споживання мають розподіляти вже після врахування критичної інфраструктури.

Водночас 24 червня генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявив, що в Києві можуть відключати світло в "сірих зонах" графіків.

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