Стратегія компанії передбачає залучення співінвесторів у видобуток газу в Україні.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує інвестувати 20-25 мільярдів доларів протягом найближчих 10 років у видобуток газу в Україні.

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Про це повідомив головний виконавчий директор "Нафтогазу" Отто Ватерландер в ході презентації бізнес-стратегії компанії.

"Протягом наступних 5 років наш бізнес-план передбачає, що у видобуток ми інвестуємо понад 7 мільярдів доларів, і також ми очікуємо, що після цього, в наступні 5 років, ми подвоїмо цю суму", - сказав Ватерландер, додавши, що дана стратегія передбачає залучення співінвесторів у видобуток газу в Україні, оскільки сьогодні у компанії недостатньо коштів для реалізації даного плану.

Також він зазначив, що з кожним роком протягом найближчих 10 років "Нафтогаз" буде нарощувати інвестиції в нові родовища і скорочувати в уже розвідані.

Що цьому передувало

"Нафтогаз України" у 2020 році скоротив видобуток газу на 1%, у порівнянні з 2019 роком, до 13,45 мільярда кубометрів.

Довідка УНІАН.

НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 80% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Автор: Ігор Орел