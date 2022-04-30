Кабмін перепризначив його до 29 квітня 2023 року.

Кабінет міністрів продовжив повноваження Юрія Вітренка як голови правління НАК "Нафтогаз України" до 29 квітня 2023 року.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів від 26 квітня.

Зазначається, що термін виконання Вітренком своїх повноважень добігав кінця 29 квітня, тому з 30 квітня уряд обрав та перепризначив його головою компанії ще на один рік.

Як повідомляв УНІАН, Вітренко раніше був виконавчим директором "Нафтогазу", однак у квітні 2021 року Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади голови державної компанії. Підставою для ухвалення такого рішення називався розгляд звіту діяльності компанії за 2020 рік: "Нафтогаз" отримав 19 млрд грн чистого збитку, тоді як фінпланом передбачався прибуток в розмірі 11,5 млрд грн.

За результатами засідання загальних зборів акціонерів роботу Наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році було визнано незадовільною. Водночас ухвалено рішення про обрання та призначення з 29 квітня 2021 року Юрія Вітренка головою правління.

Згодом Національне агентство з питань запобігання корупції зверталося до Шевченківського районного суду Києва з позовом про припинення контракту між НАК "Нафтогаз України" та Вітренком: підписання контракту, за даними НАЗК, порушувало закон, адже раніше посадовець працював заступником міністра енергетики України та виконував обов’язки керівника цього міністерства, "впливаючи водночас на НАК "Нафтогаз України".

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