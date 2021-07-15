У нацагентстві наголошують, що підписання контракту із Юрієм Вітренком порушує закон, адже раніше він працював заступником міністра енергетики.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) звернулося до Шевченківського районного суду Києва з позовом про припинення контракту між НАК "Нафтогаз України" та головою правління компанії Юрієм Вітренком.

Як повідомляє прес-служба НАЗК, підписання контракту із Вітренком порушує закон, адже раніше він "працював на посаді заступника міністра енергетики України та виконував обов’язки керівника цього міністерства, впливаючи водночас на НАК "Нафтогаз України".

"Раніше для припинення цього порушення (припинення дії контракту) НАЗК надіслало приписи до Кабміну та наглядової ради НАК "Нафтогаз України". До сьогодні порушення не було усунуте", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим НАЗК звернулося до суду для припинення трудового договору із Вітренком.

Також НАЗК відправило лист голові наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд, у якому роз’яснило, як саме наглядова рада зобов’язана усунути порушення закону.

Зазначається, що необхідність у цьому листі виникла після заяви наглядової ради про начебто відсутність у неї прав на припинення контракту з головою правління.

"Насправді такі повноваження належать виключно наглядовій раді. Усунення від реалізації таких повноважень свідчить про порушення самою наглядовою радою Керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності", - вважають у НАЗК.

Протистояння між НАЗК та "Нафтогазом" через призначення Вітренка

28 квітня Кабінет міністрів припинив повноваження членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України", а також голови правління Андрія Коболєва і призначив замість нього на цю посаду Вітренка.

5 червня голова НАЗК Олександр Новіков заявив, що розпорядження уряду про призначення Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України", як і контракт з ним, мають бути скасовані як незаконні.

У НАЗК вважають, що під час виконання повноважень в.о. міністра енергетики Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності "Нафтогазу", що є порушенням при призначенні його на посаду.

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Автор: Антоніна Доломанжи