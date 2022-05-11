Напередодні стало відомо, що Україна зупиняє транзит газу через станцію на Луганщині, яка опинилася на окупованій території.

Голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко пригрозив російському "Газпрому" новим арбітражем у випадку несплати за транзит газу.

Про це Вітренко написав у себе в Facebook.

"Пригадується мені, що у 2019 році ми з Міллером підписали транзитний контракт з положенням "качай або плати". Тому чи подавати газу для транзиту - це право "Газпрому" вирішувати. А от платити, навіть якщо не подаєш газ - це обов’язок за контрактом. Якщо не буде оплати, виглядає так, що має бути новий арбітраж. "Можем повторить", - зазначив він.

З чого все почалося

Напередодні компанія "Оператор ГТС України" заявила, що з 11 травня Україна зупиняє транзит газу через станцію на Луганщині, яка опинилася на тимчасово окупованій Росією території. Через цей пункт здійснюється поставка третини обсягу газу до Європи. Причина зупинки - втручання окупантів у роботу станції та унеможливлення контролю за нею з боку компанії.

У "Нафтогазі" після цього заявили, що Україна більше не несе відповідальності за транспортування газу через окуповані Росією території, і "Газпром" був належним чином повідомлений про це.

Натомість у "Газпромі" кажуть, що не бачать перепон для продовження транзиту газу через Україну в звичному режимі.