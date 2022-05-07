"Газпром" стверджує, що центробанк РФ, який потрапив під санкції, не братиме участі в розрахунках.

"Газпром" намагається переконати європейських партнерів, що вони можуть платити за постачання газу, не порушуючи санкції.

Про це пише Bloomberg.

"Газпром" написав своїм європейським клієнтам, щоб запевнити їх у тому, що вони можуть продовжувати платити за газ, не порушуючи санкції, що є останнім свідченням того, що Росія, можливо, намагається знайти спосіб зберегти постачання газу", - повідомляє видання.

У листі "Газпром" послався на новий указ Путіна від 4 травня, який уточнює схему розрахунків у рублях. У ньому зазначено, що валюта, отримана від покупців, підлягає обміну на рублі через рахунки в Національному кліринговому центрі Росії. "Газпром" стверджує, що центробанк РФ, який потрапив під санкції, не братиме участі в розрахунках.

Залишається незрозумілим, чи буде достатньо нового наказу, щоб пом'якшити занепокоєння Європейського Союзу, який заявив, що відкриття рахунку в рублях і взаємодія з центральним банком РФ порушить санкції, зазначає Bloomberg.

Як повідомляв УНІАН, в кінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях замість євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не буде виконувати цю вимогу.

26 квітня Росія зупинила поставки газу до Польщі та Болгарії.

27 квітня видання Bloomberg посилаючись на джерело, близьке до російського газового монополіста "Газпром", повідомило, що чотири європейські покупці газу вже заплатили за блакитне паливо в рублях, як того вимагав Путін. Також 10 європейських компаній вже відкрили рахунки у "Газпромбанку", необхідні для задоволення платіжних вимог Росії. Але Bloomberg не навів дані щодо європейських компаній та країн.

28 квітня газета Financial Times із посиланням на власні джерела повідомила, що чотири енергокомпанії ЄС готові платити Кремлю за газ в рублях. Того ж дня у ЄС наголосили, що оплата російського газу в рублях буде порушенням санкцій.

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