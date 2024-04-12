Відсутність електрики призвела до аварій в системі водозабезпечення.

На території деокупованої частини Херсонської області відсутня електроенергія через пошкодженя критичної інфраструктури від російських ударів по Миколаївщині. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Відсутність електроенергії по всій деокупованій частині Херсонщини внаслідок ворожих атак на критичну інфраструктуру у сусідній Миколаївській області призвела до аварій в системі водозабезпечення нашої громади", - заявив він.

Так, за словами начальника МВА, через гідроудари, спричинені відключенням електрики, у водопровідній мережі у селищі Текстильному в Херсоні виникли перебої з водопостачанням.

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Він поінформував, що спеціалісти Херсонського водоканалу до кінця дня проведуть роботи із підвищення тиску у водопровідній мережі і на вихідні жителі селища будуть з водою.

"З наступного тижня фахівці приступлять до капітального ремонту пошкодженої ділянки водоводу. За можливості зробіть запас води для забезпечення своїх потреб", - додав Мрочко.

Наслідки російських атак

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 11 квітня росіяни здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку. Внаслідок цієї масованої ракетної атаки війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС в Київській області.

Варто зазначити, що Трипільська теплова електрична станція — найпотужніша електростанція Київської області. Енергогенеруюче підприємство є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Енергетики закликали українців економити електроенергію, особливо у вечірні години. Особливо велика потреба в зменшенні споживання є у вечірні години максимального попиту з 19:00 до 22:00.

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