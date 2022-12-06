Зустріч із керівниками нафтогазової промисловості скликається на четвер, 8 грудня 2022 року.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена планує провести онлайн-зустріч з очільниками нафтогазової промисловості країни. На ній обговорять можливість підтримки енергетичної інфраструктури України на тлі масованих ракетних ударів РФ.

Як повідомляє Reuters, зустріч скликається на четвер, 8 грудня 2022 року.

"Українські енергетичні потужності піддаються агресивним атакам, які є спробою скористатися найнижчими зимовими температурами і найсуворішими погодними умовами. Разом ми можемо допомогти посилити стійкість України", – йдеться у листі заступника міністра енергетики США Девіда Турка до керівників нафтогазової сфери, з яким ознайомилося видання.

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Засідання організовує Управління кібербезпеки, енергетичної безпеки та реагування на надзвичайні ситуації США. Зазначається, що до онлайн-зустрічі можуть долучитися й члени Координаційної ради нафтогазового сектору, щояка налічує 26 асоціацій.

"Ця зустріч є частиною постійної, проактивної взаємодії Міністерства енергетики з промисловістю з метою підтвердження того, що вона готова забезпечувати стабільне та надійне енергопостачання для своїх клієнтів всередині держави, одночасно вивчаючи сфери співпраці для підтримки наших партнерів за кордоном", – пояснили в пресслужбі Міненерго США в коментарі Reuters.

Ситуація в українській енергетиці

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що внаслідок ракетної атаки РФ по Україні дефіцит потужності в енергосистемі становить 19% від прогнозного споживання. Він додав, що дефіцит буде зберігатися й надалі.

В "Укренерго" зазначили, що внаслідок ракетної атаки найбільше постраждали Одеська та Київська області. Для збереження балансу в енергосистемі в усіх регіонах України було тимчасово застосовано аварійні відключення споживачів.

Крім того, через удар в Україні аварійно відключилась частина енергоблоків.

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