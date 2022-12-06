Зараз дефіцит потужності в енергосистемі становить 19% від прогнозного споживання.

Вітчизняні енергетики обіцяють вже найближчими днями ліквідувати наслідки здійсненого Росією 5 грудня ракетого удару по критичної інфраструктури України.

Як заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, енергетична система залишилася цілісною і контрольованою.

"Вчора сили протиповітряної оборони збили понад 60 російських ракет. Це неймовірний результат, завдяки якому було врятовано багато життів, а наша енергетична система залишилася цілісною і контрольованою диспетчерами "Укренерго". Попри влучання в окремі об’єкти енергетичної інфраструктури, енергетики обіцяють вже найближчими днями ліквідувати наслідки вчорашніх обстрілів", – сказав він.

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Також прем'єр зазначив, що дефіцит потужності в енергосистемі буде зберігатися й надалі.

"Зараз він становить 19% від прогнозного споживання. Загалом за останні місяці від масованих атак росіян зазнали пошкоджень 35% ключових об'єктів магістральних мереж. На 70% з них "прилітало" по два й більше разів. Вчора в одну з підстанцій в Одеській області ворог випустив одразу 7 ракет. Тому в країні продовжують діяти графіки відключень", – пояснив Шмигаль.

Ракетний удар по Україні 5 грудня

У понеділок, 5 грудня, російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по об’єктах критичної інфраструктури України.

Сили протиповітряної оборони збили 61 із понад 70 ворожих ракет. Зазначається, що це вже восьма масштабна атака з жовтня.

Як повідомив 6 грудня, міністр енергетики України Герман Галущенко, під час ворожої масованої атаки 5 грудня російські ракети влучили як в об’єкти генерації, так і в підстанції. Найскладніша ситуація з енергопостачанням зараз спостерігається у трьох областях України - Київській, Вінницькій і Одеській.

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