Влада втратила контроль над НАК «Нафтогаз України» і «Укргазвидобування», що призвело до невиконання концепції розвитку газовидобувної галузі «Програма 20/20».

Про це заявив Юрій Продан, Міністр палива та енергетики України (2007-2010), Міністр енергетики та вугільної промисловості України (2014) під час ток-шоу Energy Freedom з Андрієм Куликовим.

«Втрачений контроль «Нафтогазом» за «Укргазвидобуванням», за усіма процесами, які йдуть по видобутку газу. Але справа в тому, що взагалі втрачено контроль управління і міністерствами, і Кабінетом міністрів над НАК «Нафтогаз». І ця втрата управління і втрата відповідного контролю привела до тих результатів, які ми маємо на сьогоднішній день», - сказав він.Читайте такожНафтогаз України звинувачують у зловживанні статусом "постачальника останньої надії"

Продан додав, що створена нещодавно Міжвідомча робоча група в Кабінеті міністрів буде вивчати причини невиконання Програми 20/20.

«Вже у 2017 році ми побачили, те, що всі плани, які були намічені, не виконуються. А у 2018 році вже стало зрозуміло те, що програма не буде виконана до 2020 року. «Укргазвидобування» мало досить серйозні кошти, близько 40 мільярдів прибутку для того, щоб це виконати, і УГВ, до речі, ці кошти і не освоїла, і перерахувала 30 мільярдів «Нафтогазу». Звісно ніхто не контролює ці процеси: ні Кабмін, ні Міністерство, яке на жаль, втратило всі можливості контролю», - наголосив екс-міністр.

Продан впевнений, що результати роботи Міжвідомчої робочої групи потрібно обов'язково розглянути на засіданні РНБОУ, тому що наразі Україна, за його словами, втрачає свою енергонезалежність.

Народний депутат України Олексій Кучеренко, у свою чергу, розкритикував керівництво «Нафтогазу» за надання переваг у фінансуванні адміністративних витрат перед виробничими.

«Порівняємо фінансові звіти «Нафтогазу» за 2019 і 2020 роки. На виробничі витрати зменшення на 700 мільйонів гривень. На адміністративні витрати - збільшення витрат на 900 мільйонів гривень», - зазначив нардеп.

Кучеренко висловив сумніви щодо ефективності роботи наглядової ради НАК «Нафтогаз України» і зазначив, що результати державного аудиту свідчать про існування у компанії «кризи системної» і «кризи втрати керованості».

Для вирішення проблем на газовому ринку країни нардеп запропонував вивести «Укргазвидобування» зі складу групи «Нафтогаз» і створити сучасну конкурентну газову біржу, на яку б виходив весь ресурс вітчизняного видобутку.

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Автор: УНІАН