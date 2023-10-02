Попри те, що у вересні росіяни вже обстрілювали енергетику, Україна змогла наростити продажі електрики закордон.

У вересні Україна встановила річний рекорд експорту електроенергії у 2023 році – 111,1 тис. МВт-год, попри те, що Росія вже почала здійснювати спроби ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

Як свідчать дані DiXi Group, 60% (66,7 тис. МВт-год) надійшло до Словаччини; 40% (44,4 тис. МВт-год) – до Молдови. "Якщо порівнювати із серпнем, коли відповідного постачання було вкрай мало, лише 0,2 тис. МВт-год, експорт зріс у 544 рази! Проте порівняно з торішнім вереснем (419,8 тис. МВт-год) – поменшав майже вчетверо", - зазначають аналітики.

Водночас імпорт за місяць, що минув, сягнув 23,8 тис. МВт-год: 77% (18,4 тис. МВт-год) надійшло зі Словаччини; 23% (5,4 тис. МВт-год) – із Молдови. Отже, експорт електроенергії майже вп'ятеро перевершив імпорт у вересні

Відео дня

Натомість, дороговартісну аварійну допомогу у зазначений період Україна не залучала.

Удари по енергоструктурі

Міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що енергосистема буде готова для проходження зимового сезону. Галущенко підкреслив, що у разі відсутності нових серйозних пошкоджень через обстріли не планується вводити обмеження в подачі електроенергії споживачам.

Вранці, 21 вересня, через масовану ракетну атаку ворога зазнали пошкоджень енергетичні об’єкти в західному та центральному регіонах. Було частково знеструмлено споживачів в Рівненській та Житомирській областях.

На початку вересня російський дрон влучив в енергетичний об'єкт на Одещині. Було пошкоджено лінії електропередачі, частина споживачів у місті Кілія були без світла.

Вас також можуть зацікавити новини: