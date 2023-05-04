Росія погодилася постачати Ірану збагачений уран для створення ядерної зброї.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Іран накопичив таку кількість розщеплюваного матеріалу, якої вистачить для створення п'яти ядерних бомб.

Таку заяву зробив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант під час переговорів з главою Міноборони Греції Ніколаосом Панагіотопулосом, зазначивши при цьому, що Іран не обмежиться створенням лише ядерної бомби, повідомляє The Times of Israel.

"Іран не обмежиться створенням однієї ядерної бомби. До теперішнього часу він збагатив уран до 20 і 60% в кількості, якої достатньо для виробництва п'яти ядерних бомб", - сказав Галлант.

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Водночас Галант попередив про те, що "збагачення Тегераном урану до 90% стало б великою помилкою".

Війна в Україні та позиція Ірану

Після російського вторгнення в Україну Іран вважав за краще бути прихильником агресора і почав постачати РФ озброєння для бомбардування мирних міст України.

6 березня 2023 року стало відомо про те, що Росія погодилася постачати Ірану збагачений уран для створення ядерної зброї. Стверджується, що секретна угода, укладена між країнами, не передбачає негайну відправку ядерних матеріалів. Москва дала обіцянку повернути Тегерану збагачений уран, який отримала від нього ж в рамках так званої "ядерної угоди" в 2015 році. Поставка відбудеться в тому випадку, якщо США остаточно відмовляться від відновлення "ядерної угоди", припиненої колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Росія відклала закупівлю іранських ракет через побоювання, що Україна отримає ракети великої дальності.

24 березня 2023 року голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал США Марк Міллі заявив про те, що Іран може створити ядерну бомбу лише за кілька місяців.

У квітні 2023 року повідомлялось про те, що Іран постачає Росії сотні тисяч артилерійських снарядів. За останні півроку вантажні судна РФ перевезли понад 300 тисяч артилерійських снарядів і мільйон патронів.

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