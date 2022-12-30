За словами заступника керівника ОП, дати світло всім українцям у новорічну ніч - це найголовніше завдання для влади.

В офісі президента запевнили, що попри спроби Росії знищити енергетичну інфраструктуру України, в новорічну ніч всі українці будуть зі світлом.

Про це сказав заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко в ефірі інформаційного телемарафону, зазначивши при цьому, що надати світло всім українцям в новорічні вечір і ніч - це найголовніше завдання для всієї влади.

"Завдання, яке у нас є - це, найголовніше, щоб у новорічну ніч всі українці, саме побутові споживачі, як називають їх енергетики, були зі світлом. І я сподіваюся, що нам це вдасться", - зазначив він.

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Обстріл 29 грудня:

О 6 ранку російські окупанти атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного і морського базування з літаків стратегічної авіації і кораблів. Також була зафіксована висока активність тактичної авіації окупантів. Була інформація про запуск ворожих безпілотників.

Київ був знеструмлений на 40%, частина міста залишилася без води та опалення.

Удари по енергосистемі України:

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

З жовтня Росія не припиняє ракетні удари по енергоструктурі України.

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