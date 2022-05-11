Очікується, що це має забезпечити стабільне електропостачання в Україні.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та українська влада домовилися про зміну призначення частини існуючого кредиту для національного оператора системи передачі електроенергії "Укренерго" з метою надання 50 млн для екстреної підтримки ліквідності.

Як повідомляє прес-служба ЄБРР, це забезпечить стабільне електропостачання в Україні, економіка якої зазнала суттєвого негативного впливу внаслідок вторгнення Росії.

У ЄБРР нагадали, що в липні 2019 року банк погодився надати "Укренерго" 149 млн євро на модернізацію ключових елементів інфраструктури передачі електроенергії з метою підтримки стабільного функціонування системи та синхронізації з європейськими електричними мережами, а також на допомогу Україні у приведенні її законодавства та принципів операційної діяльності у відповідність до вимог Третього енергопакету ЄС. Кошти цього кредиту було вибрано лише частково.

У зв’язку з війною в "Укренерго" виникли невідкладні потреби в ліквідності, тому компанія звернулася з проханням змінити призначення цих коштів.

"Наразі основним завданням є забезпечення стабільного функціонування енергосистеми України та атомних енергогенеруючих потужностей і забезпечення постачання електроенергії промисловим споживачам і населенню. Після початку війни компанія стикнулася з проблемою значних неплатежів і 30-процентним зменшенням обсягів споживання електроенергії, що призвело до втрати суттєвої частини доходу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозував, що вторгнення Росії призведе до скорочення економіки України на 30% цього року. Наприкінці березня ЄББР прогнозував скорочення на 20%.

Вас також можуть зацікавити новини: