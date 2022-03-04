НЕК "Укренерго" офіційно заявляє, що не існує жодних причин обмежувати споживання електроенергії.

"Укренерго" просить споживачів не долучатися до фейкових акцій щодо відключення світла у вечірній час нібито на підтримку України, які є інформаційними атаками російських окупантів.

Про це повідомляє національна енергетична компанія у Facebook.

"Не робіть цього! "Укренерго" офіційно заявляє, що не існує жодних причин обмежувати споживання електроенергії. Масове відключення світла та електроприладів ускладнить балансування енергосистеми України. Не допомагайте ворогові! Не вимикайте світло та електроприлади!" – зазначено у зверненні.

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