У разі завершення будівництва "Північного потоку-2" компетентні органи Євросоюзу мають можливість обмежити потужності газопроводу.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю виданню LRT, повідомляє прес-служба Кабміну.
Читайте такожЗаяви про завершення будівництва "Північного потоку-2" безпідставні - Шмигаль
За словами Шмигаля, йдеться про те, що ЄС може обмежити використання компанією "Газпром" трубопроводів "Опал" та "Евгал", які є наземними продовженнями "Північного потоку" і "Північного потоку-2".
"Те, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" знаходиться на завершальному етапі, ще не означає, що ми маємо припинити вживати заходів проти його введення в експлуатацію", – сказав Шмигаль.
Прем'єр також зазначив, що проект є деструктивним і містить ряд загроз, і в першу чергу – безпеки.
"Північний потік-2" – це енергетична зброя Кремля, яка спрямована не тільки проти України, а й проти Європи та США", - зазначив Шмигаль.
Історія газопроводу "Північний потік-2"
- Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром".
- Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
- Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".
- США ввели проти "Північного потоку-2" ряд санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.
- 7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".
- 18 компаній вже відмовилися від участі у проекті зі спорудження газопроводу або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.
- 6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.
- 14 березня віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2". Попри це, Німеччина продовжує наполягати на завершенні проекту.
- 19 березня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав компанії-учасниці будівництва "Північного потоку-2" негайно припинити роботи з прокладання труб і пригрозив введенням нових санкцій.
- Президент України Володимир Зеленський назвав російський газопровід "Північний потік-2" пасткою для країн всієї Європи.
- 20 квітня 2021 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна має залишатися транзитною країною російського газу до Європи, попри рішення Німеччини завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".
- 19 травня 2021 в Держдепі США заявили, що не будуть вводити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, відповідальної за будівництво газопроводу "Північний потік-2", і її керівника Маттіаса Варніга. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відмова від цих санкцій "відповідає національним інтересам" країни.
- 26 травня 2021 року Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що в справі "Північного потоку-2" Україна боротиметься за національні інтереси до кінця.
- 1 червня 2021 року президент України Володимир Зеленський заявив про те, що після запуску російського газопроводу "Північний потік-2" Росія зробить все можливе, щоб не продовжувати чинний контракт про транзит блакитного палива через Україну.
- 4 червня 2021 року президент Росії Володимир Путін заявив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2".
- 4 червня 2021 року в РНБО розповіли про шанси України зупинити запуск "Північного потоку-2".
- 8 липня 2021 року Шмигаль заявив про те, що чутки про завершення будівництва "Північного потоку-2" безпідставний.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram