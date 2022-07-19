Росія має запустити трубопровід після ремонту вже 21 липня, проте в Європі побоюються, що цього може не статися.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну в Єврокомісії не очікують, що РФ відновить роботу газопроводу "Північний потік" після планового обслуговування.

Про це заявив комісар з бюджету Йоханнес Хан, передає Bloomberg.

"Ми не очікуємо, що він знову запрацює. Ми працюємо, виходячи з того, що він не повернеться в стрій", — заявив Хан.

Як пише видання, за планом Росія має запустити трубопровід після ремонту вже 21 липня, проте в Європі побоюються, що цього може не статися. У червні Росія скоротила потоки, пославшись на затримки через санкції.

Війна в Україні та ситуація з турбіною:

20 червня 2022 року Росія заявила, що готова постачати газ по "Північному потоку" в повному обсязі, але для цього Європа має повернути відремонтовані турбіни.

8 липня Москва заявила, що збільшить поставки газу в Європу, якщо турбіну повернуть.

9 липня 2022 року з'явилася інформація про те, що Канада домовилася з Німеччиною про повернення турбіни Siemens для "Північного потоку".

9 липня міністр закордонних справ Мелані Жолі заявила, що Канада зробить виключення з введених проти РФ санкцій і поверне Німеччині турбіну, яка необхідна для обслуговування газопроводу "Північний потік" і зараз проходить технічне обслуговування на канадському об'єкті, що належить компанії Siemens.

Відомо, що турбіну спочатку відправлять до Німеччини, а потім доставлять "Газпрому". У Німеччині кажуть, що повернення турбіни позбавить Росію приводу підтримувати поставки значно нижче нормального рівня.

Міністерство закордонних справ України та Міністерство енергетики зробили спільну заяву у зв'язку з рішенням уряду Канади видати дозвіл на повернення до ФРН відремонтованої турбіни "Північного потоку-1". Як наголошується в заяві, "цей небезпечний прецедент йде всупереч з принципом верховенства права і матиме лише один наслідок - зміцнить почуття безкарності Москви".

У Держдепартаменті США підтримали рішення Канади щодо повернення турбіни для "Північного потоку". Там вважають, що завдяки цьому Німеччина та інші європейські країни зможуть поповнити свої запаси газу, що підвищить їх енергетичну безпеку і стійкість, і дозволить протистояти використанню Росією енергетики в якості зброї.

10 липня 2022 року Канада прийняла доленосне рішення щодо"Північного потоку".

13 липня 2022 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вважає помилковим рішення Канади передати Німеччині турбіну для "Північного потоку", але "зради" в цьому не бачить.

16 липня 2022 року "Газпром" запросив документи для вивезення з Канади турбіни для "Північного потоку".

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