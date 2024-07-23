Експорт "Газпрому" в Європу з початку 2024 року зріс. Постачання до Китаю також збільшується, але повільно.

Європа все ще бореться з Китаєм за звання головного покупця трубопровідного російського газу. Ця ситуація відображає як успіхи, так і невдачі Кремля, пише Bloomberg.

Зазначається, що навіть після багатьох раундів міжнародних санкцій Росія все ще постачає значні обсяги газу в окремі європейські країни. А цього року обсяги поставок фактично збільшилися. Водночас Москва не уклала жодних нових угод, щоб прискорити зростання продажів до Китаю.

Відповідно до розрахунків Bloomberg на основі потоків через Україну та газопровід "Турецький потік", з січня по червень обсяг поставок клієнтам у Європі досяг 14,6 мільярда куб. м. Це значно менше, ніж річний обсяг продажів приблизно від 130 до 175 мільярдів куб. м у регіон, який спостерігався до повномасштабної війни. Однак це можна порівняти з 15,2 мільярдами кубометрів, які російський газовий гігант відправив до Китаю з початку цього року.

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В розрахунку на місяць до 2024 року Європа і Китай по черзі стали найбільшими покупцями російського трубопровідного газу. Після вторгнення більшість країн Євросоюзу шукали альтернативи російському газу. Зараз Норвегія постачає 30% газу блоку. Але для деяких країн, включаючи Австрію, Угорщину та Словаччину, "Газпром" залишається критично важливим і зростаючим джерелом. У першому півріччі поставки трубопроводами в регіон зросли більш ніж на 26%, якщо порівнювати з даними річної давності.

За словами журналістів, існує ризик продовження цих потоків. В кінці 2024 року закінчуються контракт на транзит російського газу через Україну, але європейські чиновники ведуть переговори, щоб зберегти постачання.

Поворот до Китаю

У статті вказано, що Росія роками заявляла, що планує розширити продажі до Китаю. Однак в осяжному майбутньому ця азіатська країна не наблизиться до розміру європейського ринку "Газпрому", який був до вторгнення. До того ж середні ціни на східний експорт значно нижчі.

Поставки газу до Китаю через трубопровід "Сила Сибіру" мають вийти на повну річну потужність у 38 мільярдів куб. м у 2025 році. З 2027 року ще 10 мільярдів куб. м на рік будуть доступні по так званому далекосхідному маршруту. Кремль намагався підписати третій контракт з Китаєм на трубопровід через Монголію, але не зміг.

Попит на російський газ

Українською трубою до Європи можуть поставляти азербайджанський газ замість російського. Так. Азербайджан запропонував Україні та Європейському Союзу постачати природний газ до Європи, використовуючи українську газотранспортну систему.

Раніше УНІАН писав, що середньодобові поставки російського газу в Європу в червні зросли майже на 23% порівняно з роком раніше. Водночас минулого місяця експорт був нижчим, ніж попереднього, на тлі планових ремонтних робіт на трубопроводі "Турецький потік".

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