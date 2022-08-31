Європейський союз зміг заповнити свої газові сховища напередодні опалювального сезону на два місяці раніше наміченого.
Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн в Twitter.
"На рівні ЄС ми диверсифікуємо джерела, економимо і зберігаємо енергію. Наше газосховище заповнене вже на 80%. Але щоб зменшити нашу залежність від російського викопного палива, нам потрібні поновлювані джерела енергії", - наголосила фор дер Ляєн.
Як відомо, Європейський союз планував досягти значення в 80% запасів до 1 листопада, але зробив це на два місяці раніше.
Як раніше повідомляв УНІАН, Євросоюз продовжуватиме скорочувати закупівлю блакитного палива у Росії. Якщо до початку повномасштабної війни РФ проти України частка російських енергоносіїв в ЄС становила 40 відсотків, то зараз вона опустилася до 20 відсотків.