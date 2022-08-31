Євросоюз планував досягти значення в 80% запасів до 1 листопада, але зробив це на два місяці раніше.

Європейський союз зміг заповнити свої газові сховища напередодні опалювального сезону на два місяці раніше наміченого.

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн в Twitter.

"На рівні ЄС ми диверсифікуємо джерела, економимо і зберігаємо енергію. Наше газосховище заповнене вже на 80%. Але щоб зменшити нашу залежність від російського викопного палива, нам потрібні поновлювані джерела енергії", - наголосила фор дер Ляєн.

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Як відомо, Європейський союз планував досягти значення в 80% запасів до 1 листопада, але зробив це на два місяці раніше.

Як раніше повідомляв УНІАН, Євросоюз продовжуватиме скорочувати закупівлю блакитного палива у Росії. Якщо до початку повномасштабної війни РФ проти України частка російських енергоносіїв в ЄС становила 40 відсотків, то зараз вона опустилася до 20 відсотків.

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