В ЄС готують план повної відмови від вугілля, нафти і газу з Росії до 2030 року.

Лівія поки не зможе замінити російську нафту в Європі.

Про це повідомляє лівійське видання Ean Libya.

"Лівія не може бути альтернативою нині, можливо, через п'ять-сім років", - сказав міністр нафти і газу в уряді національної єдності Мохамед Аун.

Раніше італійська нафтогазова група Eni оголосила про припинення укладення нових контрактів на поставку сирої нафти з Росії, а також заявила, що має намір замінити російську нафту поставками з міжнародного ринку.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія підготувала план відмови від російських газу і нафти. Всі країни ЄС будуть зобов'язані щорічно до 1 жовтня заповнювати свої газосховища щонайменше на 90%.

У ЄС готують план повної відмови від вугілля, нафти і газу з Росії до 2030 року і план зі скорочення залежності від поставок газу з РФ на 67% вже до кінця 2022 року.

Також в ЄС заявили, що планують приєднати Україну до енергомережі Європейського Союзу найближчим часом.

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