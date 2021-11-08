Зараз українські газові сховища заповнені на 57,7%.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 6 листопада становили 17,9 млрд кубометрів, що майже на 37% менше торішніх показників.

Про це повідомляється на сайті державної компанії "Оператор ГТС України".

Таким чином, за тиждень запаси газу скоротилися на 1,3%, або 236 млн куб. м.

При цьому здійснюється відбір газу зі сховищ в обсязі приблизно 35-40 млн кубометрів на добу.

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Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

Зараз українські газові сховища заповнені на 57,7%.

Як повідомляв УНІАН, в жовтні обсяг транспортування природного газу з Європейського Союзу в Україну склав 154,7 млн куб.м, в той же час експорт разом з реекспортом газу з України в країни Європи - 479,3 млн куб. об.

До початку опалювального сезону 2021-2022 в підземних газових сховищах було накопичено 19 млрд куб. м. Раніше в "Нафтогазі" заявляли, що запасів газу в підземних сховищах в обсязі 19 млрд кубометрів вистачить для стабільного проходження опалювального сезону навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Опалювальний сезон в Україні зазвичай починається в другій половині жовтня.

На початку листопада 2020 року запаси газу в підземних сховищах становили 28,2 млрд кубометрів.

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Автор: Ганна Бредіхіна