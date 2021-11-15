Обсяги вугілля на складах теплових електростанцій скорочуються.

Запаси вугілля на складах українських теплових електростанцій (ТЕС) опустилися нижче позначки в 400 тис.тонн.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики України.

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Це найнижча позначка за період з 11 жовтня 2021 року.

Зокрема, за останній тиждень обсяги знизилися на 21,1%, або 101,3 тис.

Так, 8 листопада запаси ресурсу на складах ТЕС становили 479,3 тис. т, а до 15 листопада вони зменшилися до 378 тис. т.

Зупинка експорту енергетичного вугілля в Україну:

Російська Федерація зупинила експорт енергетичного вугілля в Україну з 1 листопада. Йдеться про вугілля марки А (антрацит) і Т (худий). Таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), "Донбасенерго" (Слов'янська ТЕС) і "Технова" (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ).

За інформацією учасників ринку, заборона не поширюється на коксівне вугілля, а стосується тільки вугілля, яке використовується для потреб енергетики.

У Міністерстві енергетики повідомили, що Україна в листопаді вже має контракти на поставку вугілля з Польщі, Казахстану і Південно-Африканської Республіки на тлі припинення поставок енергетичного вугілля з РФ.

Також велися переговори з постачальниками з США.

2 листопада 2021 року стало відомо про те, що в українські порти зі Сполучених Штатів Америки по морю йдуть п'ять суден з вугіллям загальним обсягом приблизно 280 тис. тонн.

Автор: Олена Коваленко