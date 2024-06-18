Омельченко наголосив, що у світі не було прецедентів захоплення атомних станцій – до цього не додумалися навіть в ІДІЛ.

Російські окупаційні війська не займаються належним обслуговуванням обладнання на захопленній Запорізькій АЕС, тож на її відновлення піде не рік і не два. Про це у коментарі УНІАН сказав директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

"Якщо пофантазувати, що станція буде деокупована, то про повноцінне відновлення її роботи найближчим часом не можна говорити. По-перше, необхідно буде відразу створити міжнародну комісію, в тому числі з представників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), Європейської спільноти з атомної енергії (Євроатом) та інших міжнародних організацій щодо вивчення стану станції через окупацію її Росією. Треба буде займатися її розмінуванням, бо вона, ймовірно, буде повністю замінована. Також можна припустити, що обладнання там буде не в найкращому стані, бо росіяни на станції не займаються належним його обслуговуванням. Тому потрібно буде все це досліджувати, оцінювати, і на це піде не рік, і не два. Багато років може бути необхідно на те, щоб можна було думати про перезапуск цієї станції, якщо це буде можливим", – пояснив він.

На сьогодні звільнення ЗАЕС політичним шляхом, тобто через перемовини – це абсолютно нереальна опція, вважає експерт. Станцію можна звільнити військовим шляхом, примусивши Росію вийти з цього регіону.

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"Інших способів на сьогодні не існує. Чи можуть бути політичні домовленості? А з ким домовлятися і про що? Путін свої умови, а, по суті, капітуляції України, назвав. Він не збирається зупинятися і домовлятися, а націлений на загарбання України. Це стратегія Росії, і вона не змінювалась і не зміниться, допоки в Кремлі управляє "КГБістська група товаришів", – продовжив він.

Омельченко наголосив, що у світі не було прецедентів захоплення атомних станцій. До цього не додумалися навіть в ІДІЛ.

"Нікому в голову не приходило, що можна окупувати атомну станцію, розмістити там свої військові групи, зброю. До цього навіть ІДІЛ чи інші терористи не додумалися. Тому жодними документами, які регламентують роботу атомної станції, не передбачений механізм, як мало б відбутися звільнення станції, повернення її до робочого режиму, бо ніколи нікому таке в голову не приходило", – пояснив він.

ЗАЕС давно не працює в нормальному режимі, тому зараз не можна говорити, чи доцільно з економічної точки зору буде її запускати в роботу, чи вигідніше законсервувати і не використовувати взагалі, каже експерт.

"На це зараз ніхто не відповість. Це треба робити дуже серйозну оцінку, аналіз за участю спеціалістів. Цим би мала займатися якась міжнародна комісія. Ця робота буде довготривалою. Мінімум рік піде на те, щоб оцінити ситуацію і ухвалити рішення, що в подальшому робити зі станцією після її звільнення. Необхідно все обладнання перевірити, розмінувати територію", – зауважив Омельченко.

Він також додав, що сьогодні неможливо сказати, коли може бути відновлена робота станції після деокупації.

"Є варіант, що, можливо, через 3 роки можна буде відновити роботу якихось блоків, але є і варіант, що взагалі ніколи, бо не виключено, що там могла бути пошкоджена критична інфраструктура. Не можна виключати, що коли російські війська виходитимуть із ЗАЕС, то щось не підірвуть. На сьогодні говорити щось конкретне про подальшу долю станції нереально. Ніяких ознак на сьогодні, що в найближчий час потужності ЗАЕС запрацюють, додаючи енергоресурс для України, немає. Можливо, президент України має якісь нам невідомі дані. Але те, що ми сьогодні спостерігаємо, то виглядає наївним і нереалістичним, що деокупація станції відбудеться в найближчі місяці, а відновлення її роботи – в найближчий рік", – резюмував Володимир Омельченко.

Окупація ЗАЕС: що відбувається на станції

Запорізька АЕС – найбільша в Європі й третя у світі за сукупною потужністю атомна електростанція. 4 березня 2022 року, у перші дні повномасштабного вторгення в Україну, станцію захопили російські війська.

Відтоді неодноразово зʼявлялися повідомлення про мінування станції. У червні 2023 року президент України Володими Зеленський заявляв, що Росія хоче підірвати Запорізьку АЕС для дестабілізації ситуації в Україні.

Нещодавно у МАГАТЕ повідомляли, що на окупованій Запорізькій атомній електростанції вибухнула міна. Вибух стався біля ставка-охолоджувача. Зазначалося, що фізичних ушкоджень або жертв від вибуху не було, а "причину вибуху команді МАГАТЕ не повідомили".

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