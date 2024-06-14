Вибух стався біля ставка-охолоджувача.

Спостерігачі МАГАТЕ заявляють, що зафіксували вибух поблизу тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Про це йдеться у заяві Міжнародного агентства з атомної енергії.

"Команда МАГАТЕ на ЗАЕС повідомила, що протягом останнього тижня кілька днів чула вибухи, в тому числі поблизу станції. Вони підтвердили, що 11 червня вибухнула одна з мін, розташованих поруч із зоною ставка-охолоджувача ЗАЕС. Фізичних ушкоджень або жертв від вибуху не було, а причину вибуху команді МАГАТЕ не повідомили", – йдеться у заяві.

В агентстві підкреслили, що останній вибух поблизу станції викликав "серйозне занепокоєння і погіршує і без того нестабільну ситуацію, а ядерна безпека і захищеність ЗАЕС не можуть бути поставлені під загрозу".

Відео дня

Ситуація на ЗАЕС

Варто зазначити, що це не перший випадок із вибухами на Запорізький АЕС, яку тимчасово контролюють російські війська. 18 квітня 2024 року безпілотник атакував навчальний центр тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

В кінці травня 2024 року тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція знову на межі блекауту, тому що відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кВ "Дніпровська", що з'єднує станцію із Об’єднаною енергосистемою України.

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