На Запорізькій АЕС завершено ремонт ключового обʼєкта, але є нюанс, - Reuters

Лінія електропередачі "Дніпровська" була відключена з 24 березня 2026 року.

На Запорізькій атомній електростанції завершено ремонт ключової лінії електропередачі та інших об’єктів енергетичної інфраструктури, що мають вирішальне значення для ядерної безпеки. Водночас відновити її роботу поки неможливо через пошкодження підстанції, пише Reuters.

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що ремонтні роботи, проведені в рамках тимчасового локального перемир’я між Україною та Росією, стосувалися двох окремих об’єктів: лінії електропередачі "Дніпровська" напругою 750 кВ та розподільчої підстанції Запорізької теплової електростанції, яка допомагає забезпечувати ЗАЕС електроенергією через резервну лінію "Феросплавна-1" напругою 330 кВ.

Однак лінія "Дніпровська" ще не була введена в експлуатацію через значні пошкодження підстанції, що її з’єднує.

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"Лінія відремонтована, але її ще потрібно ввести в експлуатацію", - зазначив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За словами агентства, роботи з ремонту підстанції тривають, але їх завершення найближчим часом не очікується.

Ситуація на ЗАЕС - останні новини

Росія та Україна погодили тимчасове локалізоване припинення вогню, що дозволяла розпочати ремонт на лінії електропередачі 750 кВ "Дніпровська", яка була відключена з 24 березня 2026 року. Станція залежила від однієї зовнішньої лінії живлення – резервної лінії 330 кВ "Феросплавна-1".

Після відключення лінії "Дніпровська" в березні лінію "Феросплавна-1" шість разів відключали, що змушувало станцію повністю покладатися на аварійні дизель-генератори для електроенергії, необхідної для охолодження шести реакторів і запобігання ядерній аварії.

До цього окупаційне "керівництво" ЗАЕС заявило про нібито удари по об’єкту зі сторони України наприкінці травня. Після цього в МАГАТЕ наголосили на загрозі ядерній безпеці та почали вимагати від російської сторони доступу до об’єкта.

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