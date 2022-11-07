Підрив ГЕС може призвести до незворотного падіння рівня води в Каховському водосховищі.

"Енергоатом" аналізує вплив можливого підриву дамби Каховської ГЕС на безпеку роботи ЗАЕС.

"Враховуючи інформацію про мінування дамби Каховського водосховища, шлюзів і опор Каховської ГЕС та, відповідно, високу загрозу підриву цих споруд, ДП "НАЕК "Енергоатом" на вимогу Держатомрегулювання терміново аналізує вплив наслідків, які такий підрив матиме на безпеку експлуатації Запорізької атомної електростанції", – повідомляє прес-служба компанії у Telegram.

Зазначається, що підрив ГЕС може призвести до незворотного падіння рівня води в Каховському водосховищі, з якого подається охолоджувальна вода для ЗАЕС.

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Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС та місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

У "Енергоатомі" наголосили, що через окупацію станції і втручання представників "Росатому" в її роботу можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі значно обмежені.

За даними української розвідки, загарбники замінували Каховську ГЕС ще у квітні. Вони заздалегідь спланували підрив дамби Каховського водосховища та агрегатів Каховської гідроелектростанції. У разі підриву в зоні швидкого затоплення опиниться Херсон і ще понад 80 населених пунктів.

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