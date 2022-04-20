Президент сказав, що Україна вдячні за 5 санкційних пакетів, за роботу Євросоюзу у цьому напрямку.

Президент Володимир Зеленський заявив, що нафта точно має увійти до шостого пакету санкцій ЄС проти Росії, без неї він буде порожнім.

Про це він повідомив у заяві за результатами зустрічі з президентом Євроради Шарлем Мішелем.

"Сьогодні ми обговорили напрямок, де ЄС може нам ще більше допомогти, щоб зупинити цю варварську війну проти нашого мирного населення. Перше - максимальне посилення санкційного тиску, про це довго говорили. Нарешті хочеться зробити все, щоб позбавити РФ всіх можливостей фінансувати цю ганебну війну", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що Україна вдячні за 5 санкційних пакетів, за роботу Євросоюзу у цьому напрямку.

"Але, на жаль, деякі речі, на нашу думку, ще не доведені до кінця... Треба їх детальніше розібрати та все ж таки запровадити. Ми дуже хочемо, щоб якнайшвидше був схвалений наступний потужний шостий санкційний пакет, ми закликаємо до повного енергетичного ембарго, включно з імпортом нафти і газу, нафта має точно увійти до шостого пакету, без неї, ми вважаємо, що пакет не буде потужнім, а буде порожнім", - вважає він.

Глава держави наголосив, що необхідно нарешті включити всі російські банки до списку тих банків, які відключають від SWIFT, у тому числі "Сбербанк" і "Газпромбанк", і "поставити крапку у цьому напрямку щодо санкційної політики".

Крім того, на думку Зеленського, необхідно заблокувати всі рахунки РФ та її компаній, спрямувавши ці кошти на відбудову України.

"Кожен російський держслужбовець та його сім'я мають відчути на собі дію санкцій і наслідки їх особистої підтримки війни проти України", - уточнив він.

Другий напрямок, у якому ЄС може допомогти Україні, - це невідкладно забезпечити Україну всім необхідним сучасним озброєнням.

"Домовилися про об'єднання зусиль заради відновлення критичної інфраструктури в Україні, інфраструктури населених пунктів... Враховуючи велику кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні, існує нагальна необхідність розпочати цю роботу з відновлення міст вже зараз, не чекаючи, коли завершиться ця війна", - додав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, керівник офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що Україна стала лідером процесу введення санкцій проти російських енергоносіїв.