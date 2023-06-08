За словами Зеленского, немає ;жодних доказів того, що Київ стоїть за вибухами, які пошкодили трубопроводи.

Президент України Володимир Зеленський заперечує причетність України до серії підводних вибухів на газопроводі "Північний потік" у вересні 2022 року.

Про це повідомляє Politico, президент емоційно відреагував на запитання щодо причетності України до підриву газопрову, зазначивши при цьому, що не існує жодних доказів провини України.

"Я президент і віддаю накази, відповідно. Нічого подібного Україна не робила. Я б ніколи не вчинив так", - сказав Зеленський, зазначивши при цому, що йому нічого не відомо про те, хто стоїть за підривом газопроводу, а для розвіювання будь-яких сумнівів потрібні докази.

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"Я сказав: "Покажіть нам докази". Якщо це зробили наші військові, покажіть нам докази", - підкреслив глава держави.

Підрив "Північного потоку"

У вересні 2022 року на російському газопроводі "Північний потік 2" сталися вибухи.

Британські спецслужби вважають, що вибухи організувала Росія, якій потрібно було припинити постачання газу до Європи, виставивши себе жертвою обставин.

На початку березня 2022 року New York Times опублікувала статтю, в якій з посиланням на дані слідства заявила про причетність якоїсь "проукраїнської групи" до підриву газопроводу. Володимир Зеленський заявив, що такі звинувачення вигідні Росії.

13 березня 2023 року у Путіна зробили заяву про те, що не вірять в причетність України до підриву газопроводу. Як заявив Секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев, російська влада "не знає, хто організував вибухи на газопроводі "Північний потік-2", і не вірить, що це зробили українці". На його думку, Україна не має для цього підготовлених диверсантів і їй вибухи просто не були вигідні.

22 травня 2023 року ЗМІ з посиланням на матеріали слідства писали про те, що до підриву "Північного потоку" можуть бути причетні люди, що живуть у Києві.У розслідуванні наголошується, що німецькі Служби безпеки нібито знайшли слід, який веде до українських Збройних Сил.

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