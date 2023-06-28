Українська енергосистема буде відчувати дефіцит генерації, тож потрібно буде балансувати енергомережу за рахунок економії електроенергії, додаткових енергоблоків та імпорту.

Цієї осені та зими українська енергосистема буде відчувати дефіцит генерації, заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час брифінгу.

"Цієї осені та взимку в нас буде більш дефіцитна система. Нам потрібно буде її збалансовувати за рахунок додаткових факторів".

Він зазначив, що допомогти мережі можна буде шляхом економії електроенергії, включення додаткових енергоблоків на природному газі і імпорту електрики з Європи.

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За словами Кудрицького, найбільш важливою допомогою для енергосистеми у цьому році буде захист неба. Це ключовий фактор для того, щоб система стабільно пройшла майбутню зиму.

"Друге - це швидке і гуманітарне постачання необхідного обладнання. Зараз дуже важливе фінансування, яке надають західні партнери для українських енергокомпаній", - продовжує Кудрицький.

Він зазначив, що "Укренерго" змогло залучити вже близько 900 млн євро фінансування в різних формах: грантах та кредитах. Очікується, що до кінця року енергокомпанія ще на декілька сот мільйонів зможе збільшити цю цифру і використати кошти для підготовки до холодів.

Крім того, за словами очільника "Укренерго", найбільш постраждалими від ракетних атак росіян є великі міські агломерації Львова, Одеси, Харкова, Дніпра та Запоріжжя. Там електромережі постраждали більше всього.

Стан української енергосистеми після російських атак

Як повідомляв УНІАН, минула зима для України була найскладнішою у сучасній історії.

Російські війська з жовтня 2022 року здійснили десятки ракетних та дронових атак на українські енергетичні об’єкти, завдавши масштабних і складних пошкоджень. Внаслідок цього в енергосистемі України виникав дефіцит електроенергії.

Міністерство енергетики України оцінює, що на відновлення української енергосистеми потрібно виділити близько 11 мільярдів доларів. При цьому на поверхневий ремонт до наступної зими потрібен один мільярд доларів.

Як заявляли в ООН, Україна не встигне покращити стан енергетики до зими. Зазначалося, що енергосистема України втратила половину потужності генерації через ракетні удари росіян, при цьому нове обладнання не встигне приїхати до початку холодів через затримку.

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