ООН вважає українську енергетику вкрай вразливою.

Енергосистема України втратила половину потужності генерації електроенергії через ракетні удари росіян, при цьому, нове обладнання не встигне приїхати до початку холодів через затримку. Про це йдеться у звіті ООН, опублікованому 20 червня.

"Енергосистема України залишається вкрай вразливою і продовжує працювати з великими зусиллями в аварійному режимі майже без запасу міцності, як для електромереж, так і для генерації. Потужність генерації зменшилася більш ніж вдвічі - з 37,6 ГВт до 18,3 ГВт станом на 30 квітня 2023 року", - йдеться у звіті.

Зазначається, що маневрена потужність системи постраждала найбільше і зменшилася на 68% - з 14,3 ГВт до 4,6 ГВт, насамперед за рахунок ударів по теплових електростанціях.

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Потужності ядерної генерації зменшилася на 44% - з 13,8 ГВт до 7,7 ГВт. Потужність гідроелектростанцій зменшилася на 29% - з 6,6 ГВт до 4,7 ГВт. При цьому, відновлювальні джерела енергії зменшилися на 24%, з 8,1 ГВт до 6,2 ГВт.

В мережі електропередачі 42 з 94 найважливіших високовольтних трансформаторів були пошкоджені або знищені.

За оцінками Світового банку, пошкодження об’єктів сектору електроенергетики, газу, інфраструктури теплопостачання, і видобутку вугілля перевищують 10 мільярдів доларів США та зростають.

Також ООН зазначає, що Україна не встигне суттєво покращити стан електроенергетики до зими, оскільки нове обладнання поставляється із колосальною затримкою.

"Незважаючи на всі зусилля, навряд чи якесь нове обладнання буде доставлено та встановлено до початку зимового сезону 2023/24 років у зв’язку з шестимісячним запізненням у поставці обладнання", - зазначається у звіті.

Українська енергосистема після російських атак перебуває у складному стані

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 21 червня США оголосили, що в тому числі проінвестують понад 520 млн дол, щоб допомогти Україні переформувати енергомережі, третина з яких була знищена Росією.

Українська енергосистема зазнала великих пошкоджень від російських атак. Міністерство енергетики України оцінює, що на її відновлення потрібно виділити близько 11 мільярдів доларів. На поверхневий ремонт до наступної зими потрібен один мільярд доларів.

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