Українців зимою можуть лишати без електропостачання за певної умови, з'ясували журналісти

У влади є оптимістичний сценарій щодо відключення світла в Україні, і його в Кабміні розглядають як базовий.

У оптимістичному сценарії передбачене вимкнення електропостачання під час сильного зниження температури повітря, повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на відомості одного з високопосадовців уряду.

"…нинішню зиму вдасться пройти як і минулу - практично без відключень світла. Вони можуть бути лише у дні сильних морозів - понад 10 градусів", - розкрили журналісти деталі цього сценарію.

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За даними журналістів, аргументами за оптимістичний прогноз є високий рівень захисту енергооб'єктів, збільшення імпорту електроенергії та введення в експлуатацію додаткової генерації.

Раніше Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, посилаючись на дані експертів, повідомляла, що на нашій території зимою світло можуть вимикати на період від 4 до 18 годин.

Важливі новини про відключення світла - що повідомлялося

В Україні погіршилася ситуація в енергосистемі після того, як росіяни 26 серпня здійснила одну з найбільш масованих атак по енергетичній інфраструктурі нашої країни. Супротивники запустили 109 дронів-камікадзе та 127 ракет різних типів. Українські воїни змогли знищити частину ворожих повітряних цілей.

Унаслідок ударів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, у тому числі в Миколаївській, Львівській та Житомирській областях. Жертвами повітряної атаки стали сім осіб, а понад 40 - отримали поранення.

Після російського удару в Україні запровадили графіки відключень світла. Згодом ситуація в енергосистемі покращилася, і українцям перестали масово вимикати електропостачання.

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