Бредіхіна Ганна

З початку року по регіонах України прокотилася хвиля акцій протесту проти збільшення комунальних платіжок. Українці вимагали знизити ціни на газ, бо з січня вони підвищились до семи-одинадцяти гривень за кубічний метр. Крім цього, виросли і тарифи на транспортування блакитного палива - в середньому в 1,6 разів.

Це змусило владу втрутитись у формування цін на ринку газу.

В середині січня морози та снігопади охопили не тільки Україну, а і частину Європи, що спровокувало посилений попит на головне зимове паливо – газ. Тому ціна на європейських хабах, де наша країна його закуповує, значно підвищилася. У окремі дні вона сягала рекордних для останніх років 350 доларів за тисячу кубів. При тому, що влітку ціна була на рівні 80 доларів. Отже об’єктивні причини зростання вартості газу є.

Реформа ринку газу є одним з головних вимог основного фінансового кредитора України - Міжнародного валютного фонду

Варто згадати, що з 1 серпня 2020 року в Україні запрацював конкурентний ринок газу для населення, на якому ціну ресурсу встановлює не уряд через держхолдинг «Нафтогаз України», а ринок, виходячи з балансу попиту і пропозиції. До речі, реформа ринку газу є одним з головних вимог основного фінансового кредитора України - Міжнародного валютного фонду.

Вважалося, що нововведення працює успішно. До тих пір, поки з настанням холодів ціни не підскочили вгору.

За словами голови уряду Дениса Шмигаля, якщо не втручатись у ситуацію, то через зростання оптової ціни газу в Європі вартість блакитного палива для українців вже в лютому перевищить дванадцять гривень за кубічний метр.

Розуміючи, що такі цифри у платіжках на фоні зниження доходів громадян через коронавірусну кризу можуть стати останньою краплею народного терпіння, і люди зберуться на тарифний майдан, влада мала втрутитись в ситуацію.

Уряд у понеділок встановив граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 гривень за кубічний метр. Однак, потрібно розуміти, що рішення буде діяти тільки наступні два місяці – лютий і березень.

Тобто, починаючи з лютого постачальники не мають права продавати газ населенню за ціною вище граничної. Нижче – можна. Але є великі сумніви, що знайдуться такі компанії, що продаватимуть свій товар ще нижче його ринкової вартості.

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При цьому, ті далекоглядні українці, які ще влітку підписали із постачальником річний контракт із значно нижчою ціною, будуть купляти газ за умовами контракту. Шкода, що на той час тільки мала частина домогосподарств знала про реформи і можливість закупати паливо по вигідній ціні.

Залякування деяких експертів, що обмеженням за ціною зможуть скористатись тільки ті, хто використовує газ лише для опалення, на щастя не справдились. Як пояснив УНІАН керівник Міністерства енергетики Юрій Вітренко, рішення розповсюджується на всі категорії споживачів, навіть, якщо у вас тільки газова плита.

З іншого боку, потрібно розуміти, що мешканці багатоквартирних будинків, які сплачують за опалення теплопостачальним компаніям, не отримають бажаного зменшення платіжки і платитимуть по діючим тарифам. Тому, що рішення уряду стосується тільки тих, хто напряму купує газ у постачальника.

У соцмережах споживачі називають рішення Кабміну – маркетинговим ходом. Адже, як і ціна більшості товарів в магазинах, вартість газу обмежена звабливою цифрою з закінченням - 99 копійок. Це на думку маркетологів дає споживачам хибне враження дешевості товару.

Крім того, рішення звучить дуже обнадійливо: «обмежити ціну на газ», але на справді, діятиме воно лише два місяці і допоможе не всім.

Влада по суті втрутилася в вільний ринок газу, що викликало зрозуміле невдоволення Міжнародного валютного фонду. Наразі місія МВФ перебуває в Україні, щоб остаточно вирішити, чи виділяти нашій країні черговий мільярдний транш. Тому владі доведеться дуже сильно постаратися, щоб запевнити у правильності обмеження цін на газ.

Більшості споживачів потрібно готуватися до того, що в лютому вони все ж таки отримають космічну газову платіжку за січень із середньою вартістю газу по країні – близько десяти гривень за кубічний метр. Сюди потрібно додати ще платіжку за розподіл газу. Не будемо забувати і про скасування з січня пільгового тарифу на електричну енергію для населення.

Влада по суті втрутилася в вільний ринок газу, що викликало зрозуміле невдоволення Міжнародного валютного фонду. Наразі місія МВФ перебуває в Україні, щоб остаточно вирішити, чи виділяти нашій країні черговий мільярдний транш. Тому владі доведеться дуже сильно постаратися, щоб запевнити у правильності обмеження цін на газ

Вже в березні знову повстане питання що буде з цінами на газ, адже рішення буде завершувати свою дію 31 березня.

Для того, щоб кожен опалювальний сезон українці не шли на мороз перекривати дороги, протестуючи проти зростаючих тарифів на комуналку, потрібно кожному активно цікавитись і впроваджувати у власному житлі енергоефективні заходи.

В країні працює Фонд енергоефективності, Державне агентство з енергоефективності, які мають програми співфінансування утеплення будинків, заміни вікон, встановлення індивідуального теплового пункту.

Із кожним роком все більше домогосподарств користуються державними програмами і зменшують суми в платіжках на 40-60 відсотків.

Громадянам потрібно зрозуміти, що постійно сподіватися на чарівні рішення влади по тарифам не можна, потрібно розраховувати тільки на свої сили і готувати сані влітку.

А влада повинна пояснити українцям: чому чиновники так голосно вихваляються рекордними запасами газу у сховищах країни, якщо українці не можуть ними скористатися і економити, а все одно купують газ за поточними імпортними цінами?

Також досі незрозумілим залишається питання, чому уряд так невчасно скоротив видатки на субсидії на оплату комуналки у 2021 році. Адже тих, хто не може самостійно платити за енергоресурси, в країні менше не стає.

Ганна Бредіхіна

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