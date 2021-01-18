Україна потерпає від морозів: як регіони переживають холоди (відео)

В регіонах розгортають пункти обігріву, однак люди все одно страждають від морозів.

Україна потерпає від холодів / фото REUTERS

Третій день у країні тримаються суворі морози, подекуди до мінус 26 градусів. Лікарі рятують потерпілих із обмороженням, а волонтери допомагають пережити холоди безхатченкам.

Як витримують такі забуті в Україні низькі температури різні регіони країни – дізнавалися журналісти ТСН.

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Так, на Рівненщині міцні морози тримаються вже кілька днів. Лише за вихідні тут від негоди постраждали двоє людей - в них діагностували обмороження. Надзвичайники розгортають пункти обігріву, аби скоротити кількість таких випадків.

У Сумах температура поступово почала підійматися, але вночі ще впевнено тримається -26°...-20°. В області розгорнули понад 600 пунктів обігріву, де можна загрітися та випити чаю. Однак, за даними медиків, вже є перші потерпілі від морозів: двоє людей отримали обмороження кінцівок, ще п'ятеро - загальне переохолодження. За прогнозами синоптиків, в регіоні вже в п'ятницю очікується підвищення температури до плюсових позначок.

В Києві вдень фіксують -14°. У місті розгорнули три десятки пунктів обігріву, третина з яких працює цілодобово. У столиці також не обійшлося без інцидентів. Зокрема, довелось рятувати дитину, яка провалилася під лід, а на Лівому березі під кригу пішов автомобіль.

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