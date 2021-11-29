Банкнота підписана Сергієм Арбузовим, який очолював НБУ з 2010 по 2012 рік.

Рідкісну купюру номіналом 50 гривень виставили на продаж. За банкноту хочуть отримати 1 тисячу доларів – 27 тисяч гривень.

Відповідне оголошення розміщено на сайті онлайн-аукціону Violity.

Власник купюри стверджує, що 50 гривень випущені у 2011 році. На банкноті є спеціальна голограма, яка свідчить, що купюра випущена до 20-річчя Національного банку України. Всього в Україні надрукували 1 тисячу таких купюр.

Крім того, саме ці 50 гривень мають номер 10 - серія та номер: НБ 0000010. Також унікальність цій банкноті надає підпис Сергія Арбузова, який очолював НБУ з 2010 по 2012 рік.

За словами власника 50 гривень, банкнота в ідеальному стані та продається з оригінальним подарунковим конвертом.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні все активніше розвивається новий спосіб заробітку - нумізматика та боністика. Колекціонери готові платити десятки тисяч гривень за рідкісні монети, які, на перший погляд, нічим не відрізняються від інших.

Які монети України можна дорого продати - читайте у великому матеріалі.

Наприклад, в Україні продавали за шалені гроші звичайну монету номіналом в одну гривню 2006 року карбування. Власник хотів отримати за неї не менше 100 тисяч гривень і стверджував що вона має якусь містичну силу.

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Автор: Анастасія Горбачова